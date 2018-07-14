الأركان التركية تعلن تحييد 6 إرهابيين في غارات استهدفت مواقعهم شمالي العراق

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم السبت، تحييد سلاح الجو، 6 إرهابيين، في غارات جوية استهدفت مواقع منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

وأشارت الأركان التركية، في بيان، أن مقاتلاتها شنّت أمس الجمعة غارات على مواقع "بي كا كا" في منطقتي "الزاب" و"غارا" شمالي العراق.

وقالت إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين ينتمون إلى المنظمة الانفصالية.

وتتخذ منظمة "بي كا كا" من المنطقة الجبلية الوعرة شمالي العراق منطلقًا لشن هجمات داخل الأراضي التركية منذ سنوات طويلة.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عمليات عسكرية ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا"، شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.