بدء حصاد "الكنز الأصفر" في جوروم التركية

بدأ في ولاية جوروم وسط تركيا موسم حصاد البطاطس التي تستخرج من تحت التراب مثل الكنوز المدفونة في الأرض، وتعد من أكثر الخضروات انتشارًا في العالم.

وتعد ولاية جوروم (شمال) من أبرز الولايات التركية التي شهدت زيادة ملحوظة في إنتاج البطاطس في الأعوام الأخيرة.

وتفقد رئيس غرفة زراعة جوروم، محمد صايان، المزارعين الذين شرعوا في حصاد البطاطس، في قرية دليلار، برفقة مدير الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية في الولاية، أورهان صاري.

وفي تصريحات صحفية، قال صايان إن جوروم تعد من أهم مراكز إنتاج البطاطس في تركيا، بعد ولايتي نوشهير ونيدا (وسط).

بدوره ذكر صاري، أن المعدل الوسطي لحصاد البطاطس من كل هكتار في عموم تركيا يصل 3500 كيلو غرام، بينما يصل الرقم في جوروم نحو 5 أطنان.

وذكر أن اجمالي المساحة المزروعة بالبطاطس في ولاية جوروم تبلغ 12 ألفا و500 هكتار.

بدورهم أكد مزارعون أن الحصاد وفير هذا الموسم، وأعربوا عن اعتقادهم بأن أسعار البطاطس التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، ستنخفض مع عرض المحصول الجديد في الأسواق.