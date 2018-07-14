تركيا تكشف عن تصميم طائرة التدريب والدعم القريب محلية الصنع "حر جيت"

تستعد شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) للكشف عن تصميم طائرة التدريب والدعم القريب المحلية الصنع "حر جيت" Hürjet، خلال معرض فارونبروه للطيران، الذي سينطلق في لندن 16 يوليو/تموز الجاري ويعد واحدا من أكبر المعارض ي العالم في مجال الطيران والصناعات الجوية.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تصنيع الطائرة وإجراء أول تجربة بها عام 2023.

يتم تصنيع الطائرة بإمكانيات محلية مئة في المئة كما من المقرر أن يتم تزويدها بصواريخ MK-81 وMK-82-L الموجهة بالليزر المحلية الصنع من إنتاج شركة روكتسان التركية، وصواريخ كوكدوغان، وبوزدوغان أول صواريخ موجهة تركية الصنع من تطوير هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية.

يبلغ طول الطائرة 13,4 مترا، والمسافة بين طرفي الجناحين نحو 11 مترا، ويتم تزويدها بنظام رادار حساس.

ومن المقر أن تشارك في عمليات الهجوم الخفيف وتأمين الممر الجوي للمقاتلات الرئيسية.