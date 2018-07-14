"تلك الليلة في البرلمان".. كتاب بـ8 لغات يكشف تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة

أعادت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" نشر كتاب "تلك الليلة في البرلمان" بعد ترجمته إلى 8 لغات.

ويوضح الكتاب المذكور للعالم أحداث ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة داخل مقر البرلمان يوم 15 يوليو/ تموز 2016.

وترجمت الوكالة الكتاب الذي كتبه الأستاذ "نجدت أُنوفار" النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) إلى 8 لغات.

ويسرد الكتاب تفاصيل ما جرى من أحداث في البرلمان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة.

وفي مسعى منها لتوضح للعالم مدى خطورة تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، ترجمت الوكالة الكتاب إلى الإنجليزية، والفرنسية، والعربية، والألمانية، والبوسنية، والروسية، والإسبانية، والألبانية.

جدير بالذكر أن مبنى البرلمان التركي تعرض إلى قصف من قبل الانقلابيين يوم 15 يوليو/تموز الماضي.

وشهدت تركيا، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات؛ وتوجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.