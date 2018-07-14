مسن ألماني يعتنق الإسلام بعد تأثره بعائلة تركية

تأثر يورغن فيرنر شودورف، وهو ضابط شرطة ألماني متقاعد يبلغ من العمر 74 عامًا، بجيرانه في مدينة ماردين التركية واختار الإسلام دينا له..

وكان يورغن فيرنر شودورف، وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 74 عامًا، من جيران حسن إمريك وعائلته بمدينة ماردين منذ 14 عامًا.

وجاء يورغن إلى مفتي مدينة ماردين ليبلغه عن نيته باعتناق الإسلام، بعد تأثره بجيرانه في منطقة سكنه، الذين كانوا يعاملونه كفرد من أسرتهم.

واختار يورغن "علي" اسما له، فيما كانت السعادة تغمر عينيه.

وقال مفتي مدينة "ماردين" أن يورغن اختار اعتناق الإسلام بعد تفكير طويل، وبنى فكرته عنه من خلال القراءة ومخالطة المسلمين، وقدم المفتي مصحفا كهدية ليورغن.

وأكد حسن إيريك وهو جار يورغن، أن الجميع في الحي يحب يورغن للغاية، وعندما يكون في الحي أي شيئ يدعونه، كفرد من أفرادهم، وهو لطيف جدا ويساعدهم، وقال حسن أنه صديق ليورغن منذ ١٤ عام ومنذ ذلك الوقت هو كذلك.

وقال يورغن، حول إن كان سيشهر إسلامه بين عائلته في ألمانيا: "سأقول أنني مسلم عندما أذهب إلى ألمانيا. أنا متحمس جدا ".