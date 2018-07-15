أردوغان: 15 يوليو/ تموز يومٌ مَهيبٌ ستبقى ذكراه حيّة في تاريخ أمتنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يوم الخامس عشر من يوليو/تموز سيبقى يوماً مهيباً في ذاكرة الشعب التركي.

وقال أردوغان في فعالية رسمية بالعاصمة أنقرة لإحياء الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا قبل عامين: "15 يوليو/ تموز يومٌ مَهيبٌ ستبقى ذكراه حيّة في تاريخ أمتنا".

وأضاف الرئيس التركي: " من أراد اكتشاف أسرار البطولة التي أقدم عليها شعبنا ليلة 15 تموز، عليه النظر إلى كفاح هذا الشعب الممتد لعصور طويلة".

وتابع: "عازمون على الحفاظ على المكتسبات التي جنيناها بدماء شهدائنا وكفاح أمتنا، وألا نعرضها للخطر".

ولفت أردوغان إلى أنه "بنظام الحكم الجديد، سحبنا البساط من تحت أقدام الذين كانوا يديرون تركيا حسب أهوائهم".

وشهدت تركيا، في 15 تموز/ يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع التنظيم، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلام.