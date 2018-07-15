الرئاسة التركية تستحدث رئاستين للصناعات الدفاعية وإدارة الطوارئ والكوارث

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأحد، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإحداث رئاسة الصناعات الدفاعية، وإلحاقها برئاسة الجمهورية، كما قضى مرسوم آخر باستحداث إدارة للطوارئ والكوارث تتبع أيضاً رئاسة الجمهورية.

وبحسب المرسوم، فإن إدارة رئاسة الصناعات الدفاعية، ستتكون من الرئيس ونوابه والوحدات الخدمية.

وسيكون رئيس الرئاسة الجديدة، مسؤولاً أمام رئيس الجمهورية، عن تنفيذ وظائف رئاسة الصناعات الدفاعية.

وتتكون اللجنة التنفيذية لرئاسة الصناعات الدفاعية، من نائب رئيس الجمهورية، ووزيري الداخلية والدفاع، ورئيس الأركان ورئيس إدارة رئاسة الصناعات الدفاعية.

وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لرئاسة الصناعات الدفاعية، بدعوة من رئيس الجمهورية الذي سيحدد أجندة الاجتماع.

وعلى ضوء الإستراتيجية العامة والمبادئ الأساسية، ستتخذ اللجنة قرارات من أجل تطوير الصناعات الدفاعية.

في سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية، مرسومًا رئاسيًا صادرًا عن رئاسة الجمهورية التركية يقضي بإحداث رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث تتبع وزارة الداخلية.

وأضاف المرسوم أن إحداث رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث يأتي في إطار تعزيز تنسيق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية وفعاليات المساعدات الإنسانية.

وأشار المرسوم أن مجلس إدارة رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث سوف يجتمع مرتين على الأقل كل عام، كما سيجتمع بشكل استثنائي بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة.

وتتمثل مهام مجلس الإدارة في الحد من مخاطر الكوارث ومواجهة الحالات الطارئة وتقديم اقتراحات لأعمال وسياسات وأولويات الكوارث والحالات الطارئة.

وتضمن المرسوم أيضًا إنشاء مديريات للكوارث والطوارئ في الولايات.