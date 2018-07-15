تركيا.. استحداث مؤسسة اعتماد لشهادات “الحلال”

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأحد، مرسومًا رئاسيًا يقضي باستحداث مؤسسة اعتماد لشهادات "الحلال".

وبموجب المرسوم، ستراقب مؤسسة شهادات اعتماد الحلال، الهيئات المانحة لشهادة الحلال، ومدى مطابقة هذه الشهادات للمعايير الوطنية والدولية.

وستكون المؤسسة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم خدمة شهادات الحلال في تركيا.

وستصبح المؤسسة عضواً في المنظمات الإقليمية والدولية المانحة لشهادات الحلال، كما ستمثل تركيا في تلك المنظمات، وستقوم بوظائف في إداراتها.

كما ستجري المؤسسة جميع أنواع الدراسات العلمية والتقنية حول اعتماد الحلال، وستُقدم على خطوات من شأنها زيادة أهمية شهادات الحلال.

وتتكون المؤسسة من مجلس إدارة ومجلس استشاري وأمانة عامة.

ويضم مجلس الإدارة 5 أعضاء بينهم رئيس المجلس، وتستمر عضوية الأعضاء 3 سنوات، قابلة للتجديد.