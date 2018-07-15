تشاوش أوغلو: المحاولة الانقلابية كانت تهدف إلى تركيع تركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، إن الهدف من محاولة 15 يوليو/ تموز الانقلابية، التي يقف وراءها تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، كان "تركيع تركيا".

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مأدبة عشاء أقامتها ولاية أنطاليا (جنوب) على شرف أقارب شهداء ومصابي المحاولة الانقلابية.

وأضاف تشاوش أوغلو أن بلاده هزمت الانقلابيين بفضل تضامن العسكريين الذين يحبون وطنهم، مع قوات الأمن والشعب بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفت إلى أن ذوي الضحايا ممتنون لمحاسبة الخونة المتورطين في المحاولة الفاشلة وملاحقتهم داخل تركيا وخارجها.

وقال "قبل يومين تم إحضار اثنين من الأعضاء المهمين في تنظيم (غولن) الإرهابي إلى تركيا، وتسليمهما للعدالة، ولم تكن هذه المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة".

وأضاف الوزير التركي "هؤلاء الخونة يخططون لمحاولة انقلابية في دولة أخرى، اليوم مع الأسف يسيطر هؤلاء بشكل كبير على دولة شقيقة لنا مثل قرغيزيا".

وشهدت تركيا، في 15 تموز/ يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع التنظيم، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلام.

ويقيم زعيم التنظيم الإرهابي، في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب أنقرة واشنطن بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.