وزير الداخلية التركي يعلن مقتل إرهابي خطير مدرج على اللائحة الحمراء

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الأحد، مقتل الإرهابي "محمد ياكيشير" من منظمة "بي كا كا" المدرج ضمن اللائحة الحمراء للمطلوبين لدى السلطات التركية.

وأوضح صويلو في تغريدة على حسابه في تويتر، أنّ الإرهابي ياكيشير، كان المسؤول عن منطقة البحر الأسود لدى "بي كا كا".

وأضاف صويلو أنّ ياكيشير يقف خلف عملية إرهابية، أدت إلى استشهاد الشاب أرن بلبل بمنطقة ماشكا التابعة لولاية طرابزون شمال شرقي تركيا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.