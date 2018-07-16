مآذن تركيا تصدح بالصلوات على النبي والدعاء للشهداء في ذكرى إفشال الانقلاب

صدحت مآذن تركيا، ليلة الأحد الاثنين، بالصلوات على النبي محمد والدعاء لأرواح الشهداء في الذكرى الثانية لإفشال المحاولة الانقلابية صيف 2016.

وعلت أصوات الصلوات على النبي من مآذن حوالي 90 ألف مسجد بتركيا، في تمام الساعة 00:13 بالتوقيت المحلي للبلاد، وهو نفس التوقيت الذي قامت فيه مساجد البلاد برفع الأذان والصلوات على النبي ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة (ليلة 15-16 يوليو/تموز 2016).

ومن بين المساجد الشهيرة التي شاركت في رفع الصلوات على النبي في مدينة إسطنبول، الليلة، "مسجد السلطان أحمد"، و"مسجد السليمانية"، و"مسجد الفاتح"، و"مسجد شاه زاده"، و"مسجد أيوب سلطان".

يشار أن المساجد كان لها دور بارز في التصدي للانقلابيين عبر الصلوات على النبي التي أقامتها طيلة ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة؛ تشجيعاً للمواطنين ليخرجوا للشوارع والميادين لمواجهة الانقلابيين ومنعهم من تنفيذ مخططهم.

وشهدت تركيا منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن والميادين بعدد من المدن حيث تصدوا للانقلابيين وأفشلوا محاولتهم .