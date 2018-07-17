الصناعة العسكرية التركية تتألق في معرض فارنبرة الدولي للطيران

تفخر تركيا بالكشف عن طائرتها الهجومية الخفيفة حُرجيت Hürjet في معرض فارنبرة الدولي للطيران المقام في بريطانيا، أمس الاثنين.

شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية المصنعة للطائرة، عرضت كذلك عدة مشاريع أخرى بمناسبة المعرض الكبير الذي يعد ملتقى دوليا للمهتمين بالصناعات العسكرية.

فقد عرضت الشركة التركية الطائرة بدون طيار "عنقاء" والمروحية تي625 ذات المحرك المزدوج.

كما تم عرض المروحية الهجومية أتاك تي129 المقاتلة التي قدمت عرضاَ مثيراً خلال المعرض.

وكانت باكستان وقعت مؤخراً عقداً لشراء 30 مروحية من هذا الطراز، وهي أكبر صفقة عسكرية توقعها تركيا حتى الآن.

وعلاوة على قطاع الطيران، عرضت تركيا العديد من أنواع الذخائر.

فعرضت شركة توبيتاك (معهد الأبحاث والتطوير الصناعي) صواريخ أرض أرض بوزدوغان إلى جانب الصواريخ المجنحة غوكدوغان.

وقد أطلق مشروع طائرة حُرجيت (أي الطائر الحُر) عام 2017، وذلك لتحل محل طائرة التدريب الحالية تي-38. ومن المخطط أن تخدم جنباً إلى جنب مع الإف-35، وستجهز بما يلائم المهام القتالية والتدريبية.

ويبلغ عرض الطائرة من الجناح للجناح 11 متراً بطول 13ز4 متراً وبوسعها حمل 3000 كغ.

بينما يصل أقصى ارتفاع قد تبلغه الطائرة 13,700 متر (45.000 قدم) بسرعة قصوى تبلغ 1.2 ماك.

وينتظر إنهاء المشروع عام 2022 وأن تتم تجارب الطيران الأولى في العام التالي.