تركيا.. تدابير لحماية طيور "أبو منجل" من التيار الكهربائي

عمدت شركة توزيع الكهرباء في قضاء "بيره جيك"، بولاية شانلي أورفة التركية، إلى تغليف أسلاك كهرباء بمواد عازلة، من أجل حماية طيور أبو منجل الأصلع، المهددة بالانقراض.

وقالت شركة دجلة لتوزيع الكهرباء، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن فرقها قامت برصد مسار هذه الطيور المهاجرة، لاتخاذ التدابير الضرورية من أجل عدم نفوقها جراء تماسها بالتيار الكهربائي.

ولفتت إلى أن الدراسة أظهرت أن الطيور تتحرك على امتداد وادي الفرات، حيث تم تغطية كافة الخطوط التي تشكل خطرا على هذه الطيور المهاجرة، في المنطقة، بمواد عازلة.

وأكدت الشركة عدم تسجيل أي حالة نفوق، منذ إطلاق "مشروع حماية طيور أبو منجل الأصلع"، في أبريل/نيسان المنصرم.

وأسست وزارة الغابات والمياه التركية، مركزًا للعناية بطيور "أبو منجل الأصلع" المهددة بالانقراض، في بيره جيك، في 1977؛ حيث يتم تركها في الطبيعة على ضفاف نهر الفرات خلال مرحلة التكاثر في فصل الربيع، ووضعها في الأقفاص مع حلول موسم الهجرة.

وتحظى الطيور في المركز، بعناية خاصة، وتشمل قائمة الأطعمة المقدمة لها مأكولات مثل اللحوم والبيض المسلوق والجزر المبشور والجبن غير المملح.