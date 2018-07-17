موائد الأوروبيين لا تكتمل إلا بكرز أماسيا التركية

تشتهر ولاية أماسيا بزراعة فاكهة الكرز، الذي تصدره إلى 10 دول، على رأسها بلدان أوروبية.

وتنتج أماسيا الواقعة شمالي تركيا، نحو 40 ألف طن من الكرز سنويا لتحل في صدارة المناطق المنتجة لهذه الفاكهة في تركيا، حسب محمد باش، رئيس غرفة الزراعة بالولاية.

وأوضح باش، أن أماسيا تصدر قرابة 16 ألف طن من الكرز سنويا إلى 10 دول، بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا.

بدوره، أفاد سليم أوكور، وهو مسؤول منشأة لتعبئة وتصدير الكرز في أماسيا، إن الكرز المنتج بالولاية مناسب جدا للتصدير؛ فهو يتميز بجودة عالية نظرا لنموه في مناطق مرتفعة.

وأشار، إلى أن أماسيا تستحوذ على ما يعادل 7% من إنتاج الكرز على مستوى تركيا.

ولفت إلى أن صادرات الكرز إلى روسيا شهدت زيادة هذا العام مع استضافتها لمنافسات كأس العالم لكرة القدم.