الجيش التركي يدمر مستودع ذخيرة لـبي كا كا شمالي العراق

دمرت القوات المسلحة التركية اليوم الأربعاء، مستودع ذخيرة تابعا لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في عملية جوية شمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان العامة التركية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر" إنه تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للمنظمة الإرهابية الانفصالية خلال عملية جوية استهدفت مواقع المنظمة شمالي العراق.

ونشرت الأركان العامة مشاهد استهداف المستودع، وتدميره بدقة تامة.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عمليات عسكرية ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا"، شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الانفصالية، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.