ترحيب أممي بتوجه تركيا لرفع حالة الطوارئ

رحبت الأمم المتحد اليوم بتوجه تركيا إلى رفع حالة الطوارئ اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد عامين من محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 15 يوليو/تموز 2016.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، "نحن ندرس هذا الإعلان ونعتقد أنه أمر طيب أن نرى الظروف مواتية لصون الحقوق الأساسية في البلاد".

والجمعة الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه من المرجّح الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في 18 يوليو/تموز الجاري (اليوم).

تجدر الإشارة أن تركيا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد عقب محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو 2016، ويجري تمديدها كل 3 أشهر من ذلك الوقت.