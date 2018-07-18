تركيا تفتتح معهداً للخدمات الصحية في السودان تنفيذاً لوعد أردوغان

أعلنت جامعة العلوم الصحية التركية (حكومية) افتتاح المعهد المهني للخدمات الصحية بشكل رسمي في مدينة "نيالا" غربي السودان، واعتزامها تلقي طلبات التسجيل للطلاب في مجالات مختلفة.

وقالت الجامعة التركية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، إن المعهد المهني للخدمات الصحية افتُتح رسميًا بعد تجاوزه اختبار الأهلية الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان.

وأوضح رئيس جامعة العلوم الصحية التركية البروفيسور جودت أردول، في البيان، أن السودان يتمتع بمكانة خاصة بالنسبة إلى تركيا وعلاقاتها مع القارة الإفريقية.

وأكّد أردول أن تركيا تقف دائمًا إلى جانب السودان الشقيق دون انتظار أي مقابل، رغم سياسات العزلة غير العادلة التي ينتهجها الغرب ضد هذا البلد.

وشدّد على أن سلطات بلاده ساعدت السودانيين في كسر العزلة والنهوض مجددًا.

ويأتي افتتاح المعهد في إطار وعد قطعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للشعب السوداني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال كلمة ألقاها بجامعة الخرطوم.

وأضاف أردول: "سنستقبل طلابنا الأوائل خلال العام الجاري ونعمل على تأهيلهم ليخدموا قطاع الصحة في السودان".

ولفت إلى أن جامعة العلوم الصحية التركية تهدف إلى مواصلة أهداف مدرسة الطب الذي أنشأه السلطان عبد الحميد الثاني عام 1903، والمتمثلة في تنشئة شخصيات مؤهلة في مجال الصحة بالعالم الإسلامي.

وتابع: "سيعيش طلابنا السودانيون فخر تلقي التعليم في هذه الجامعة التي عادت إلى الحياة بدعم رئيسنا (أردوغان) بعد 83 عامًا، بما يتوافق مع أهدافها التأسيسية".