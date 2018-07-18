قوات تركية وأمريكية تجري دورية في منطقة "منبج" السورية

أجرت قوات تركية وأمريكية، دورية على طول الخط الواقع بين منطقة درع الفرات ومدينة منبج، شمالي سوريا.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدورية، الـ16 من نوعها، أجريت بشكل منسق، ومستقل (غير مشترك)، على امتداد الخط.

ومؤخرًا، توصلت تركيا والولايات المتحدة، إلى اتفاق "خريطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي من أبناء المدينة لإدارتها عقب خروج الإرهابيين منها، وتنسيق جهود مراقبة المنطقة وتأمينها.

وفي أغسطس/ آب 2016، احتل "ي ب ك/بي كا كا"، منبج، التابعة لمحافظة حلب، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويشكل العرب نحو 90 % من سكان المدينة.