مجلس أوروبا يُرحب بتوجه تركيا لعدم تمديد حالة الطوارئ

رحب مجلس أوروبا، بتوجه تركيا لعدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد التي من المفترض أن تنتهي اليوم الأربعاء.

وقال "دانيال هولتجن"، الناطق باسم الأمين العام لمجلس أوروبا، اليوم، "نشعر بالارتياح من عدم تمديد حالة الطوارئ لفترة إضافية (في تركيا) وإنهاء العمل بها".

واستذكر أن مجلس أوروبا، دعا بشكل مستمر إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا.

ولفت إلى أن مجلس أوروبا، على علم بمشاريع القوانين التي تم إعدادها في إطار مكافحة الإرهاب بتركيا.

وأردف بالقول "إن الأمين العام ثوربيورن ياغلاند، يُشير إلى ضرورة أن تكون القوانين في هذا الإطار ملائمة لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية".

وأكد هولتجن، أن مجلس أوروبا مستعد لتقديم الدعم اللازم لتركيا.

والجمعة الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه من المرجّح الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في 18 يوليو/تموز الجاري (اليوم).

تجدر الإشارة أن تركيا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد عقب محاولة انقلاب عسكرية فاشلة في 15 يوليو 2016، ويجري تمديدها كل 3 أشهر من ذلك الوقت.