انطلاق أولى قوافل الأتراك نحو الأراضي المقدّسة لأداء مناسك الحج

توجّهت اليوم الأربعاء، القافلة الأولى من الأتراك، إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، بإشراف رئاسة الشؤون الدينية التركية

وانطلقت القافلة التي تضم 200 شخص، من مطار صبيحة غوكشن بمدينة إسطنبول، وسط دموع ودعوات أقربائهم.

ونُظّم في المطار حفل توديع القافلة، شارك فيه مفتي إسطنبول حسن كامل يلماز وأقرباء القافلة.

وفي كلمة له خلال الحفل، هنّأ مفتي إسطنبول، أعضاء القافلة بنيلهم شرف زيارة الأراضي المقدسة وأداء مناسك الحج.

وأوضح يلماز أن لمناسك الحج قيمة معنوية عالية في حياة الإنسان، وأن أداء مناسك الحج يعد من أكبر الهدايا الربانية التي يمكن أن يحصل عليها المرء.

وأضاف أنّ تركيا سترسل هذا العام 80 ألف شخص إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، مشيراً أن عدد المتقدمين للحصول على شرف أداء عبادة الحج هذا العام، بلغ مليونين و200 ألف شخص.

من جانبه طلب محمد علي أوزيغيت من ضيوف الرحمن، أن يتضرّعوا إلى الله تعالى خلال أداء مناسك الحج، بدعوات التوفيق لتركيا وشعبها وعامة الأمة الإسلامية.