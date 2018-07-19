أكار: دحرنا العناصر الإرهابية خارج الحدود ونحن مستمرون في ملاحقتها

أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الخميس، أن قوات بلاده المسلحة استطاعت دحر العناصر الإرهابية إلى خارج الحدود، وأن تركيا تواصل مطاردتهم.

جاءت تصريحات أكار هذه خلال زيارة أجراها مع قادة القوات المسلحة التركية، إلى القاعدة العسكرية التركية في جبل "داغباشي" بريف قضاء جوقورجا بولاية هكاري جنوب شرق البلاد.

واطلع أكار والوفد العسكري المرافق له، على سير عمليات مكافحة العناصر الإرهابية في المنطقة، وتلقى معلومات بهذا الشأن من المسؤولين العسكريين هناك.

وأوضح أكار أن أفراد الجيش التركي، أنجزوا مهمات كبيرة في المنطقة، واستطاعوا تطهيرها من العناصر الإرهابية.

وتابع قائلاً: "في الماضي كان الإرهابيون يتمركزون في هذه المنطقة، ولله الحمد استطعنا دحرهم إلى خارج الحدود وطهرنا أراضينا منهم، ونواصل مطاردة إرهابيي داعش وبي كا كا وغولن وب ي د".

وأكّد أكار أن بلاده تؤيد سياسة حسن الجوار، لكنها لا تتوانى في الرد على محاولات المساس بمصالح تركيا.

ورافق أكار في زيارته إلى القاعدة العسكرية كل من رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أقيوز وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.