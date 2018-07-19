الأركان التركية تعلن تحييد 9 إرهابيين في غارات شنتها شمالي العراق

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 9 إرهابيين في غارات ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية جنوبي شرقي البلاد وشمالي العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الأركان التركية، صباح اليوم الخميس، عبر صفحتها في موقع "تويتر".

وقالت الأركان التركية إن قواتها الجوية شنّت غارات ضد "بي كا كا" في منطقة "قنديل" شمالي العراق، وريف ولايتي "شرناق" و"سيعرت" جنوب شرقي تركيا، أيام 17 و18 و19 تموز/ يوليو الجاري.

وأشارت الأركان التركية إلى تحييد 9 إرهابيين ينتمون للمنظمة الانفصالية خلال الغارات الجوية المذكورة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.