الجيش التركي ينجح في تحييد مسؤول كبير في بي كا كا الإرهابية

قالت رئاسة الأركان التركية إنها نجحت في تحييد مسؤول كبير في منظمة بي كا كا الإرهابية في شمالي العراق؛ وهو "المسؤول اللوجستي" في المنظمة.

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الأركان التركية، صباح اليوم الخميس، عبر صفحتها في موقع تويتر.

وقالت الأركان التركية إنه تم تحييد 3 إرهابيين في غارة جوية على مواقع "بي كا كا" شمالي العراق يوم 13 تموز/ يوليو الجاري.

وأوضحت أن أحد هؤلاء الإرهابيين يُدعى "حسن جقماق"، الملقب "دليل قراقوجان"، وهو "المسؤول اللوجستي" في بي كا كا.

وتظهر تسجيلات نشرتها رئاسة الأركان لحظة قصف سلاح الجو التركي سيارة للإرهابيين أثناء عملية بيع وشراء مخدرات.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.