تدريبات الدوريات الأمريكية التركية بمنبج ستبدأ قريبا

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجنرال جوزيف فوتيل، إن تدريبات الدوريات المشتركة بين قوات بلاده ونظيرتها التركية، على الخط الأمامي بمنطقة منبج السورية، ستبدأ "قريبا"، في إطار خارطة طريق متفق عليها بين البلدين.

جاء ذلك في حديث أجراه فوتيل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (تقنية "تيليكونفرانس")، مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تحدث فيها عن عمليات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو/حزيران الماضي، لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج السورية، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس محلي من أبناء منبج لإدارتها عقب خروج الإرهابيين منها.

وفي حديثه، أكد فوتيل أنّ قوات بلاده تواصل إجراء دوريات مشتركة مستقلة مع القوات التركية في منطقة منبج شمالي سوريا.

وأضاف: "ستبدأ التدريبات الضرورية قريبا، لتسيير دوريات مشتركة في بعض أجزاء الخط الأمامي (بمنبج) وسط هذه الأجواء المعقدة للغاية، كجزء من خارطة الطريق الدبلوماسية (مع تركيا)".

وعن علاقات التعاون بين منظمة "بي كا كا" الإرهابية والنظام السوري، قال فوتيل إن "القوات الأمريكية تمتلك تواصلا جيدا وفاعلا مع المجموعات المتعاونة معها شمال شرقي سوريا".

وتابع: "نحن لا نشجع قوات سوريا الديمقراطية (عمودها الفقري قوات ي ب ك/ بي كا كا الإرهابية) حيال إقامة علاقات مع النظام، وبالطبع نحن أيضا نفهم الحقيقة البراغماتية على الساحة. ففي تلك الساحة جميع الأطراف تتحدث (تتواصل) مع بعضها، وهذا ضرورة حياة في تلك المنطقة".

واحتل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منبج التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/آب 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويشكل العرب حوالي 90 بالمائة من سكان منبج.