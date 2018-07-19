تركيا تقرر إجراء مليون عملية "ساد" وتوزيع 10 ملايين نظارة طبية في إفريقيا

تعتزم وزارة الصحة التركية إجراء عملية الساد الجراحية (إزالة العدسة الطبيعية للعين المصابة بالتعتيم) لمليون شخص في القارة الأفريقية، وتوزيع 10 ملايين نظّارة طبية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ ممثلين من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي قدِموا إلى تركيا بدعوة من وزارة الصحة.

وأنه تم خلال الاجتماع الثلاثي الذي جرى بين الوفدين الزائرين ورئيس قسم العلاقات الخارجية في وزارة الصحة التركية سلامي قليج، إقرار توقيع بروتوكول مع المنظمات المدنية، لتلبية حاجة الأفارقة الذين ينتظرون عمليات الساد الجراحية.

وتمّ التفاهم على إجراء فحوصات طبية عينية في 12 دولة أفريقية، ممّن يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية وتوزيع نظارات طبية للمحتاجين مجاناً.

وفي هذا الإطار ستقوم وزارة الصحة التركية بدعم من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي، بإجراء عملية جراحية لأعين مليون إفريقي، وستوزع نظارات لـ 10 ملايين آخرين.

كما ستقوم وزارة الصحة التركية سنوياً، بتدريب وتأهيل 100 من العاملين في قطاع الصحة في البلدان الأفريقية.

وسبق لوزارة الصحة التركية أن أجرت عمليات الساد الجراحية لنحو 50 ألف شخص من بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وجيبوتي وغينا ومالي والنيجر.