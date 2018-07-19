نائب أردوغان يجري أولى زياراته الخارجية إلى شمال قبرص التركية الجمعة

يجري نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، غدًا الجمعة، أولى زياراته الخارجية إلى جمهورية شمال قبرص التركية، وذلك منذ تقلده منصبه في يوليو/ تموز الجاري.

وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، فإن أوقطاي سيشارك في عاصمة قبرص التركية لفكوشا، باحتفالات "عيد السلام والحرية" الذي يتم إحياؤه في 20 يوليو/ تموز من كل عام.

وأوضحت المصادر أن نائب الرئيس التركي سيلتقي، في إطار زيارته، كلا من رئيس البلاد مصطفى أقينجي، ورئيس وزرائه طوفان أرهورمان، ورئيس البرلمان تبرّوكان أولوجاي.

وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيلة حكومته التي ضمّت نائبه فؤاد أوقطاي، و16 وزيرًا.

وانتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي جرى في أبريل/ نيسان 2017، أعقبته انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يونيو/ حزيران الماضي، فاز بها أردوغان بنسبة 52.59 %.

و20 يوليو/ تموز؛ هو ذكرى "عملية السلام" العسكرية التي نظمتها تركيا في قبرص عام 1974، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون ضد الرئيس القبرصي مكاريوس، في 15 يوليو/ تموز من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، وبعد فترة من استهداف المجموعات المسلحة الرومية لسكان الجزيرة من الأتراك، بدءًا من مطلع عام 1963 وحتى عام 1974.

وانتهت العملية العسكرية في 22 يوليو/ تموز بوقف لإطلاق النار.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في قبرص، في 14 أغسطس/ آب 1974، ونجحت العمليتان العسكريتان في تحقيق أهدافهما، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول 1974.

كما تم تأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية"، في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص ذي الغالبية التركية، في 13 فبراير/ شباط 1975، وتم انتخاب رؤوف دنكطاش، رئيساً للجمهورية التي باتت تعرف منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983، باسم "جمهورية شمال قبرص التركية".