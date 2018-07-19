وفد أمريكي يبحث الجمعة مع مسؤولين أتراك العقوبات على إيران

يزور وفد من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين أنقرة، غداً الجمعة، ويلتقي بمسؤولين أتراك لبحث العقوبات الأمريكية على إيران، بحسب مصدر في الخارجية التركية.

وقال المصدر، لرويترز، إن "وفداً أمريكياً يعقد مباحثات حالياً ي الهند، سيقوم بزيارة أنقرة يوم الجمعة تتعلق بالعقوبات على إيران".

وأضاف أن الوفد الأمريكي سيلتقي مع مسؤولين أتراك من الوزارات المعنية بالقضية، بما فيها وزارتا الخارجية والمالية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحبت رسمياً، قبل شهرين، من الاتفاق النووي الإيراني الذي كانت واشنطن وحلفاؤها الغربيون قد رفعوا بموجبه العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي، مقابل تخلي الأخيرة عن أجزاء من برنامجها النووي.

وفرضت واشنطن لاحقاً عقوبات جديدة على إيران، تتعلق بوجه خاص بالقطاعين المالي والنفطي، كما توعدت بالمزيد من العقوبات، فيما حذرت الدول والشركات من انتهاك هذه العقوبات، لكن أنقرة أكدت أنها غير معنية بالتقيد بالعقوبات، وشددت على ضرورة المحافظة على علاقاتها الاقتصادية مع إيران.