ولي العهد البريطاني يكرم معمارية تركية لتصميمها مبنى مركز ثقافي تركي

منح الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني المهندسة المعمارية التركية، زينب إقبال، جائزة تصميم مشروع مركز ثقافي تركي.

وفي إطار مشروع التخرج من مدرسة الأمير للفنون التقليدية، التي يرعاها تشارلز، أمير ويلز، صممت إقبال مشروع مركز ثقافي تركي في لندن، لتحصل بذلك على درجة الماجستير.

وحلت إقبال بين 3 طلاب جرى تكريمهم من قبل الأمير تشارلز، خلال معرض يتضمن تصميم مشروع المركز الثقافي.

وأوضحت أنها أطلقت اسم "حياة" على التصميم، وحصلت على جائزة "كايروس" في مجال الرسم، بفضل استخدامها لتقنية المنمنمات.

ويطلق مصطلح المنمنمة للتعبير عن أعمال التصوير وخاصة الصور الشخصية صغيرة الحجم التي يجري رسمها وتلوينها على مواد مختلفة كالأخشاب والمعادن والورق وغيرها.

وحول مسيرتها الدراسية، ذكرت أنها تخرجت في قسم الهندسة المعمارية بجامعة فيينا التقنية، عام 2012، وتخصصت في مجال العمارة العثمانية لمدة 3 سنوات في إسطنبول، قبل أن تحصل على منحة لدراسة الماجستير في مدرسة الأمير بلندن.

وذكرت أنها نالت الجائزة بفضل اعتمادها على قواعد الهندسة الفراغية في التصاميم والرسومات.

ونوهت أن الأمير تشارلز اهتم كثيرا بـ"خزفيات إزنيك" الشهيرة في تركيا، المستخدمة في التصميم.

ولفتت إلى أنها صممت مشروع المركز الثقافي من أجل حي دالستون الذي يقيم فيه أتراك كثيرون، وتأمل بتنفيذه في أسرع وقت ممكن.

وختمت بالقول إن العائق الوحيد المحتمل أمام تحقيق المشروع، هو العامل المادي.