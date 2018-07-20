اجتماع تركي-أمريكي لبحث العقوبات الأمريكية على إيران

بحث مسؤولون أتراك، اليوم الجمعة، مع وفد أمريكي برئاسة نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب "مارشال بيلينغسلي"، العقوبات على إيران.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن تركيا تولي أهمية لمسألة العقوبات المزمع اتخاذها مجددًا ضد إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي معها.

وقالت: "مؤسساتنا المعنية تواصل مباحثاتها مع نظرائها الأمريكية، من أجل عدم الإضرار ببلدنا جراء العقوبات المزمع تطبيقها ضد إيران".

وأضافت المصادر: "وفي هذا الإطار، أجرينا مباحثات مع الوفد الأمريكي الذي زار تركيا اليوم".

وأكدت أن إيران تعتبر جزءا هاما من ناحية العلاقات الاقتصادية والتجارية واستيراد الطاقة. وشددت بهذا الصدد أن تركيا تراقب عن كثب العقوبات الأمريكية المزمع فرضها في هذا المجال.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، وقرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

وتطالب إدارة ترامب الدول التي لها علاقات تجارية ثنائية مع إيران بفرض عقوبات على طهران من أجل قطع مصادر دخلها.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أعرب عن معارضة بلاده للعقوبات في الشروط العادية، وأكد أن موقف الولايات المتحدة المتمثل باتخاذها قرارًا أحاديًا ومطالبتها بقية الدول بالامتثال له بأنه غير صائب.