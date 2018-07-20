زوجة قيادي في تنظيم داعش في قبضة الأمن التركي

ألقت السلطات التركية القبض على 5 مشتبه بهم بالانتماء لتنظيم داعش بما فيهم صدا دودوركايفا، زوجة المدعو أبو عمر الشيشاني، القيادي في التنظيم الإرهابي.

وقد أعلنت السلطات التركية الخميس أن العملية جرت في إسطنبول يوم الرابع من الشهر الجاري وأن المشتبه بهم الخمسة هم قيد التوقيف في انتظار تقديمهم للمحاكمة.

صدا دودوركاييفا هي ابنة أسو دودوركاييف، الوزير السابق في الشيشان، وهو من أصول جورجية.

وتدعي صدى أن زوجها واسمه الحقيقي تاراخان باتيرشيفلي قد قتل عام 2016.

وكان الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، طرد الوزير دودوركاييف بعد شيوع خبر زواج ابنته من قيادي في تنظيم داعش.