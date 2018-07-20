فريق تنقيب تركي يعثر على فيلا فسيفسائية تعود لألفي عام غربي البلاد

عثر فريق تنقيب تركي على فيلا بولاية دنيزلي غربي تركيا، مكونة من 12 غرفة يعتقد أن عمرها 2000 عام.

وقال عضو الكادر التدريسي في جامعة باموق قلعة ورئيس فريق الحفريات في مدينة تريبوليس الأثرية، بهادر دومان، إنه برفقة فريق مكون من 35 شخصًا يجرون دراسة في الموقع منذ 6 أعوام.

أشار إلى أنهم عثروا خلال أعمال حفر في مدينة تريبوليس الأثرية على مكتشفات عديدة منذ العام 2012. معربًا عن اعتقاده أن المجتمع آنذاك في المدينة الأثرية كان يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة.

ولفت إلى أن المكتشفات التي عثروا عليها تؤكد زراعة العديد من الفواكه مثل العنب والتين والإتجار بها في تريبوليس.

وبيّن إلى أنهم يجرون دراسات على موقع مخصص للسكن عثروا عليه عام 2013 في المدينة، قائلًا: "عثرنا على طريق بطول 45 مترًا وعرض 5 أمتار مستخدم في المواصلات بالموقع".

وأوضح دومان أن الموقع الذي تتواصل فيها أعمال الحفر أخذ شكل حي. وأضاف: "كشفنا عن فيلا يعتقد أن عمرها 2000 عام، هذه الفيلا الفسيفسائية تأسست أواخر العصر الهلنستي، ويمكننا القول إنها تعود لألفي عام".

ورجح أن يكون مالك الفيلا تاجر في مجال الزراعة، وقال بهذا الصدد: "لأن أرضية الغرف مغطاة بالفسيفساء، وعلى جدرانها رسومات ملونة وزخارف لنباتات، وهذا يظهر أن مالكها تاجر هام في تريبوليس".

وأكد أن نظام الصرف الصحي للفيلا لا يزال يعمل حتى الآن. لافتًا إلى وجود مكان استحمام كبير ومرحاض وغرف خاصة للنوم والأطفال والعاملين في الفيلا.

وأوضح دومان أنهم عثروا أيضًا على مكان مخصص لتخزين سوائل متنوعة مثل العطور وزيت زيتون. مرجحًا أن يكون صاحب الفيلا قد تاجر في هذه الأمور.

وأردف: "الحي يمتد على مساحة 600 متر مربع، ولم نكشف حتى الآن سوى عن الفيلا فقط في الحي، وفي غضون 3 إلى 4 سنوات، سنكشف عن كامل الموقع الذي يحوي منازل لأناس مختلفين".