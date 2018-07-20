وزير الدفاع الأمريكي يعارض استبعاد تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات F-35

أبدى وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، معارضته لمقترح الكونغرس، إبعاد تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات من طرازF-35.

جاء ذلك في رسالة مؤرخة بتاريخ 7 يوليو/تموز الجاري، بعثها ماتيس، إلى لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، بخصوص موازنة الدفاع، وحصلت الأناضول على نسخة منها.

وقال ماتيس، "في هذه المرحلة، أنا ضد استبعاد تركيا من برنامج مقاتلاتF-35".

وحذر من أن "محاولة استبعاد تركيا من البرنامج ستؤدي إلى تخريب سلسلة الإمداد الدولي لتصنيع المقاتلات".

وأشار ماتيس، إلى أن "تركيا حليفة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهي شريكة في برنامج تصنيع مقاتلاتF-35 منذ 2002".

وأضاف أن "تركيا استثمرت في البرنامج المذكور 1.2 مليار دولار، وتساهم في سلسلة الإمداد فيه، وتخطط لشراء 100 مقاتلةF-35".

وشدّد ماتيس، على أنه "في حال تم تخريب سلسلة الإمداد الدولي للتصنيع من خلال إبعاد تركيا عن البرنامج، فإن تصنيع المقاتلات سيتوقف".

وتابع: "هذا سيؤخر تسليم 50-75 مقاتلة، وسيستغرق تعديل الوضع وتوفير إمدادات القطع التي تصنعها تركيا من 18 إلى 24 شهراً".

يُذكر أن تركيا، تسلمت مؤخرًا أول مقاتلة من طراز"F-35" من الولايات المتحدة، والتي أُنجزت بمساهمة فاعلة من قبل الصناعات الدفاعية التركية.

وجرت مراسم تسليم المقاتلة إلى تركيا في منشأة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بمدينة "فورت وورث هو"، بولاية تكساس.

ويأتي تسلم المقاتلة رغم قرار أصدره مجلس الشيوخ، يدعو واشنطن إلى منع بيع مقاتلات من طراز"F-35" إلى تركيا.

وتتشارك في مشروع إنتاج مقاتلات من طراز"F-35" كل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.