تحييد 8 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق وجنوب شرقي تركيا

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، السبت، تحييد 8 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، بعمليات جوية بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الأركان التركية أن مقاتلات تابعة لها شنّت أمس واليوم، غارات جوية على مواقع التنظيم الإرهابي في ريف هكاري، ومنطقتي "أفاشين- باسيان" و"زاب" شمالي العراق.

وأشار البيان إلى أن الغارات أسفرت عن تحييد 8 إرهابيين من "بي كا كا".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.