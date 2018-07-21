نجوم سلاح الجو التركي يقدم عرضاً مبهراً في سماء شمال قبرص التركية

أجرى فريق "نجوم سلاح الجو التركي"، الجمعة، استعراضاً في سماء مدينة غيرنة، بجمهورية شمال قبرص التركية، في إطار احتفالات عيد السلام والحرية، التي تجري في 20 يوليو/ تموز من كل عام.

وأبهرت الفرقة الجوية الاستعراضية الجماهير المحتفلة، إذ تعتبر الوحيدة في العالم التي تضم 8 طائرات حربية تفوق سرعتها الصوت.

وبدأ الحدث مع وصول نجوم السلاح الجو التركي إلى سماء غيرنة، التي غصت سواحلها بالمحتفلين.

وأنهت المقاتلات استعراضها برسم قلب في السماء، تعبيرًا عن المحبة والأخوّة التي تجمع البلدين.

و20 يوليو هو ذكرى "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في قبرص، في 1974، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا قاده نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس، في 15 يوليو من العام نفسه.

وجرى الانقلاب بدعم من المجلس العسكري الحاكم في اليونان، وبعد فترة من استهداف المجموعات المسلحة الرومية لسكان الجزيرة من الأتراك، بدءًا من مطلع في 1963 وحتى في 1974.

وانتهت العملية العسكرية في 22 يوليو بوقف لإطلاق النار.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية ثانية في قبرص، في 14 أغسطس/ آب 1974، ونجحت العمليتان العسكريتان في تحقيق أهدافهما، حيث أبرمت اتفاقية تبادل للأسرى بين الجانبين في 16 سبتمبر/ أيلول 1974.