وزير: تركيا ارتقت سريعاً إلى المرتبة الـ53 عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية

قال وزير النقل والبنى التحتية التركي جاهد طورهان، إن بلاده حققت تطوراً كبيراً وسريعاً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الذي تضعه الأمم المتحدة.

وأوضح الوزير في حديث للأناضول، أن تركيا انتقلت خلال عامين من الترتيب الـ 68 في المؤشر، إلى الترتيب الـ 53، لتصبح بين الدول المتقدمة في تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية.

ولفت إلى أن تركيا كانت في الترتيب الـ 80 على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية عام 2012، وتقدمت إلى المرتبة 71 عام 2014، وإلى المرتبة 68 عام 2016، ثم وصلت إلى المرتبة 53 العام الجاري.

وأشار إلى أن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الذي تعلنه الأمم المتحدة كل عامين يتكون من ثلاث مؤشرات فرعية هي؛ مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري.

وقال الوزير إن التقدم الأكبر الذي أحرزته تركيا كان في مؤشر الخدمات الإلكترونية، حيث انتقلت خلال عامين من الترتيب الـ 68 إلى الترتيب الـ 29، لتتخذ مكانا بين دول معدودة على مستوى العالم تعد متقدمة في هذا المجال.

وأشار أن تركيا حققت خلال آخر 18 شهرا، على الأخص تقدما كبيرا على طريق تقليل البيروقراطية، وزيادة الاعتماد على الحكومة الإلكترونية، ويصل حاليا عدد الخدمات المقدمة عبر الحكومة الإلكترونية إلى أكثر من ألف و600 خدمة.

وتتيح بوابة الحكومة الإلكترونية التركية على شبكة الإنترنت e-Devlet للمواطنين والمقيمين، إجراء العديد من المعاملات دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر والمؤسسات المعنية.

وتتنوع الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية بين الخدمات البلدية، والخدمات والإجراءات المتعلقة بالوزارات، وتلك المتعلقة بالدعاوى القضائية، وإجراءات القيد في الامتحانات والجامعات، وإجراءات التأمين الصحي والاجتماعي، ودفع الضرائب والغرامات المرورية، وغيرها من الخدمات.