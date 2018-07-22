أردوغان سيشارك بقمة "بريكس" بجنوب افريقيا ويلتقي بوتين ويزور زامبيا

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هذا الاسبوع الى زامبيا وجنوب افريقيا حيث تنعقد قمة دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) كما اعلنت الرئاسة الاحد.

وقالت الرئاسة ان تركيا ليست ضمن هذه المجموعة التي تضم أبرز الاقتصادات الناشئة لكنها ستشارك في القمة التي تعقد في جوهانسبورغ بوصفها الرئيسة الحالية لمنظمة التعاون الاسلامي.

ويلتقي اردوغان الذي يزور جنوب افريقيا من 25 الى 27 تموز/يوليو، نظيره الروسي على هامش القمة.

وسيزور في 28 من الجاري زامبيا حيث يقوم بأول زيارة لرئيس تركي بحسب الرئاسة.

وجعل اردوغان من الاهتمام التركي في افريقيا من اولويات سياسته الخارجية. ومنذ انتخابه رئيسا في 2014 زار 20 بلدا افريقيا ليصبح أكثر رئيس يزور القارة السمراء.

وهذه الزيارة ستكون الاولى لإفريقيا منذ اعادة انتخابه مجدداً في 24 حزيران/يونيو.