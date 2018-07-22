القوات التركية تسيّر الدورية الـ18 في "منبج" السورية

سيرت القوات التركية والأمريكية، الدورية المستقلة الـ18، على طول الخط الفاصل بين منطقتي "عملية درع الفرات" و"منبج"، في سوريا.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، اليوم الأحد، إن عناصر من القوات التركية والأمريكية، سيرت أمس السبت، الدورية المنسّقة المستقلة الـ18، في المنطقة المذكورة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومنبج، في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ.

ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو/حزيران الماضي، إلى اتفاق على "خريطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.