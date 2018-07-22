وصول أول فوج من الحجاج الأتراك إلى المدينة المنورة وسط ترحيب رسمي

وصل فوج من الحجاج الأتراك لأداء مناسك حج هذا العام المدينة المنورة، وسط ترحاب سعودي.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" الأحد.

وكان في استقبال الحجاج لدى وصولهم لمطار المدينة المنورة أمس الأول، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة عصام دمياطي.

وقدّم مسؤولو أدلاء المدينة للحجاج الأتراك "بعد الترحيب بهم الهدايا وماء زمزم والورد والنعناع المديني وسط مشاعر أخوية فياضة متبادلة بين الجميع".

ورحب دمياطي بـ"الحجاج الأتراك في بلدهم الثاني"، مؤكداً أن "الجميع في هذه البلاد المباركة يعمل على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام".

وأمس الأول الجمعة، ذكر رئيس مكتب شؤون حجاج تركيا، رمزي بيرجان، أن عدد الحجاج الأتراك هذا الموسم 80 ألف حاج.

يشار أن عدد الحجاج الأتراك بلغ العام الماضي 80 ألف حاج وحاجة أيضًا، بزيادة 21 ألفًا مقارنة بـ2016، وفق تصريحات سابقة لـ"بيرجان".