الداخلية التركية تكشف بالأرقام حصيلة أسبوع من مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 40 إرهابياً، في العمليات الأمنية التي نظمت بأنحاء البلاد، في الفترة من 16 إلى 23 يوليو/ تموز الجاري.

وقال بيان أصدرته الوزارة اليوم الاثنين، إن قوات الأمن التركية وبدعم من الجيش، نظمت خلال تلك الفترة 898 عملية أمنية في أنحاء البلاد.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن تحييد 40 إرهابيا، قُتل 26 منهم، وألقي القبض على 6، في حين سلّم 8 منهم أنفسهم لقوات الأمن.

وأشار البيان أن تلك الفترة شهدت توقيف 81 شخصا للاشتباه بصلتهم بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، و13 شخصا للاشتباه بعلاقتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

كما أوقفت السلطات التركية 11 شخصا للاشتباه بعلاقتهم بمنظمات يسارية إرهابية، و334 شخصا في إطار مكافحة منظمة "غولن" الإرهابية.

ودمّرت قوات الأمن التركية خلال مداهمات، جرت في ولايات دياربكر وهكاري وتوقاط، 3 مخابئ للإرهابيين وضبطت 12 عبوة متفجرة.

وضبطت أيضاً 39 كيلو غرام من المواد المُستخدمة في صناعة المتفجرات، و16 قنبلة يدوية و21 سلاحا، وألف طلقة لأسلحة متنوعة.