القوات التركية تحيّد 3 إرهابيين خلال عملية أمنية بريف ماردين

تمكنت القوات التركية، الأربعاء، من تحييد 3 إرهابيين خلال عملية أمنية ضد منظمة "بي كا كا"، في ريف ولاية "ماردين" جنوب شرقي البلاد.

وقالت مصادر أمنية، إن عملية أمنية برية انطلقت اليوم ضد "بي كا كا" إثر رصد إرهابيين بمنطقة "نصيبين" التابعة لماردين.

وأكّدت المصادر أن القوات التركية تمكنت من تحييد 3 إرهابيين خلال العملية المدعومة بغطاء جوي.

وأشارت إلى العملية متواصلة في المنطقة المذكورة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.