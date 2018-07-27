"الإغاثة التركية" تعتزم توزيع لحوم الأضاحي لـ 3 ملايين محتاج

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، أنها تعتزم توزيع لحوم الأضاحي لعام 2018 إلى 3 ملايين محتاج في 103 دول.

وقال ياووز داده، أمين عام الهيئة (غير حكومية)، إنهم يشرفون على توزيع لحوم الأضاحي إلى المحتاجين بشكل منتظم منذ 26 عامًا.

وأشار داده إلى أن الهيئة ستوزع لحوم الأضاحي لعام 2018 داخل البلاد وخارجها، تحت شعار "ما تشاركه يبقى لك.. شارك وانشر السعادة".

وتابع: "حدّدنا سعر الأضحية بـ750 ليرة تركية (الدولار يساوي 4.8 ليرات)، وسنعمل على ذبح الأضاحي في 103 دول عن طريق الموظفين والمتطوعين".

وأكّد أن الهيئة تُشرف أيضًا على تقديم المساعدات إلى المدارس والمساجد والمعاهد فضلًا عن الأيتام، ومشاريع أخرى تساهم في التنمية، بدعم من المتبرعين.

ولفت إلى أن عيد الأضحى وسيلة لتوزيع اللحوم إلى المسلمين وغيرهم من الفقراء والمحرومين حول العالم، وأن ما تقوم به الهيئة يعزز أواصر الأخوة.