تركيا.. أفراد وشركات يتسابقون لتحقيق حلم شقيقين تركيين في السفر لأمريكا

فاز شقيقان تركيان بجائزة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا حول تطبيقات الفضاء، وحصلا على المركز الثاني عن مشروعهما الخاص بإنتاج الأكسجين من التربة في المريخ.

لكن الشقيقان لم يتمكنا، للأسف، من استلام الجائزة لعدم امتلاكهما القدر الكافي من المال للسفر إلى أمريكا؛ فقامت وكالة الأناضول للأنباء بتسليط الضوء على حاجة الشقيقان للدعم المادي، فحصلا بالفعل على فرصة للسفر إلى لندن لحضور دورة في اللغة الإنجليزية لمدة شهر كامل.

وقد وصل الشقيقان التركيان، كان سيرهات (18 عاما) وأونور (17 عاما) بالفعل إلى العاصمة البريطانية لندن، الخميس،

وفي طريقهما إلى العاصمة البريطانية، استقل سيرهات وأونور رحلة طيران من العاصمة أنقرة عبر إسطنبول إلى لندن برعاية شركة الخطوط الجوية التركية ومنظمة "شعب الأناضول" ومنصة السلام AHBAP.

وقد تحدث المطرب التركي هالوك ليفنت، وهو من مؤسسي منظمة AHBAP إلى الأخوين عبر الفيديو كونفرانس قائلاً إن المنظمة كانت بمثابة أداة ربط بين الرعاة والأخوين لتحقيق أحلامهما.

وأضاف: "لقد أسسنا هذه المنظمة للتضامن، من أجل مثل هذه الأمور. والآن هذان الشقيقان مثل أبناء عمي، أشعر بأنني قريب جدا منهما".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الخطوط الجوية التركية رعايتها لتذاكر الشقيقين ذهابا وإيابا. حيث نشرت الشركة على حسابها عبر تويتر تقول: "نحن نتحمل تذاكر شبابنا الذين تتعدى أحلامهم السماء. هيا يا شباب! نحن نؤمن بكم".

وأضافت الشركة: "بالطبع.. نرحب بشباب بلدنا النابغين في درجة رجال الأعمال".

واتصل إبرو كورت، صاحب شركة استشارية في مجال التعليم في الخارج بمنظمة AHBAP لتنفيذ نفقات إقامة سيرهات وأونور في لندن لمدة شهر، في حين اضطلع متطوع آخر فضل عدم الكشف عن هويته، بمصروفات أخرى.

وقالت والدة الشابين، إبرو يوكسل، الرحلة بمثابة المعجزة لولديها. وأضافت: "نحن متحمسون جدا. ابنيّ متحمسان وسعيدان للغاية. لم نتوقع أبدا أن يصل الأمر إلى هذا الحد. أود أن أشكر كل من ساهم ".

وقد شارك الشقيقان في تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء الذي عقد في أبريل/ نيسان 2017 بتنظيم من تمثيل ناسا في تركيا بالتعاون مع جامعة الشرق الأوسط التقنية ODTU.