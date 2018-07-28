أردوغان يغادر جنوب إفريقيا إلى زامبيا ثاني محطاته الإفريقية

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم السبت، جمهورية جنوب إفريقيا، متجهاً إلى زامبيا، محطته الثانية ضمن جولته الإفريقية.

وانطلقت طائرة أردوغان الخاصة من مطار تامبو الدولي بمدينة جوهانسبرغ، في تمام الساعة 10:40 بتوقيت إسطنبول (07:40 بتوقيت غرينتش).

وكان في وداع أردوغان وزير التجارة والصناعة في جنوب افريقيا روب دافيس، وسفيرة تركيا لدى جنوب إفريقيا أليف جوم أوغلو أولغن، ومسؤولون آخرون.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى زامبيا عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والخزانة والمالية براءت ألبيرق والدفاع خلوصي أقار ونواب برلمانيون.

يذكر أن الرئيس التركي حضر في مدينة جوهانسبرغ، قمة دول مجموعة بريكس المكونة من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بصفته رئيساً للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعقد أردوغان على هامش القمة سلسلة لقاءات مع قادة وزعماء عدة دول، أبرزهم نظيراه الروسي والصيني.