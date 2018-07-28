أردوغان يواصل جولته الأفريقية ويصل زامبيا في زيارة رسمية

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى عاصمة زامبيا لوساكا، اليوم السبت، في إطار زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره إدغار لونغو.

وهبطت طائرة الرئيس التركي بمطار "لوساكا كينيث كاوندا" الساعة 12:45 بتوقيت تركيا (09:45 ت.غ)، بعد انتهاء زيارته لجنوب إفريقيا.

وأقام لونغو مراسم استقبال رسمية لنظيره التركي في المطار، تخللها عزف النشيدين الوطنيين لتركيا وزامبيا.

وشارك في مراسم الاستقبال عدد من وزراء زامبيا، في مقدمتهم وزير الخارجية، جوزيف مالانجي، والسفيرة التركية لدى لوساكا، شبنام إنجه صو.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى زامبيا عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والخزانة والمالية براءت ألبيراق والدفاع خلوصي أكار ونواب برلمانيون.

يذكر أن الرئيس التركي حضر في مدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية، قمة دول مجموعة بريكس المكونة من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بصفته رئيساً للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعقد أردوغان على هامش القمة سلسلة لقاءات مع قادة وزعماء عدة دول، أبرزهم نظيريه الروسي والصيني.