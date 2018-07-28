إرهابيو "بي كا كا" يستهدفون عمالًا مدنيين شرقي تركيا

تعرض عمّال مدنيون في ولاية "إغدير" شرقي تركيا، لتفجير وهجوم مسلح من قبل إرهابيي منظمة "بي كا كا"، اليوم السبت، قبل أن تتمكن القوات التركية من إنقاذهم.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن فريقًا من الإدارة الخاصة بإغدير، تعرض لهجوم من قبل إرهابيي "بي كا كا" أثناء توجهه إلى هضبة "كورخان" لصيانة خط مياه.

وأوضحت المصادر أن قنبلة وضعها الإرهابيون في الطريق المتجه إلى الهضبة، انفجرت خلال عبور فريق الإدارة الخاصة، وتبعه إطلاق نار على العمّال.

وأشارت إلى أن القوات التركية أنقذت عاملين تمكّنا من الفرار، وأطلقت عملية مدعومة بغطاء جوي لإنقاذ سائق شاحنة بقي في موقع الهجوم، ولتحييد الإرهابيين.