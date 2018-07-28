الأرصاد التركية تتوقع هطول أمطار صيفية على إسطنبول اليوم

توقعت الأرصاد التركية هطول أمطار صيفية متفرقة على مدينة إسطنبول اليوم السبت.

وبحسب تحذير نشرته المديرية العامة للأحوال الجوية التركية فإنه من المتوقع أن تتساقط أمطار متفرقة على إسطنبول اليوم حيث يتوقع أن يكون الجو غائماً أغلب أوقات النهار.

ورغم الأجواء الصيفية الحارة إلا أن مدينة إسطنبول شهدت الأيام الماضية هطول كميات كبيرة من الأمطار التي لطفت الأجواء وخففت من حر الصيف.

وقبل أيام أدى اشتداد الأمطار وسرعة الرياح إلى التأثير على حركة الملاحة الجوية في مطار أتاتورك كما تأثرت حركة النقل البحري في إسطنبول ومحيطها بشكل عام.