الطائرات التركية بدون طيار تنجح في اختبارات إطلاق صواريخ وطنية جديدة

نجحت الطائرات التركية بدون طيار في الاختبارات النهائية لإطلاق أنواع جديدة من الصواريخ الوطنية التي تنتجها الصناعات الدفاعية التركية.

وبحسب ما أعلن وزير التكنولوجيا والصناعة "مصطفى فارانك" فإن عمليات الاختبار النهائية لصواريخ وطنية جديدة من طرازي "Bozok" و"SOM-J " انتجتها الصناعات الدفاعية التركية قد تمت بنجاح كبير.

وأوضحت المصادر التركية أن الصواريخ الجديدة التي طورتها الصناعات التركية من أجل استخدامها كذخيرة وطنية ملائمة للطائرات التركية من دون طيار جرى إجراء التجارب النهائية عليها ونجحت بشكل كبير جداً في إصابة أهدافها بدقة عالية.

وجرى تطوير الصواريخ الحديثة التي تتمتع بتقنية الليزر من قبل "توبيتاك" وهي الهيئة العلمية التركية للأبحاث والتكنولوجيا.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أكملت طائرات بيرقدار من دون طيار(TB2) التركية الصنع، اختبارات إطلاق صواريخ تركية ذكية من طراز(MAM-L) بنجاح تام.

واستطاعت طائرات بيرقدار (TB2) خلال الاختبارات، إصابة كافة النقاط المستهدفة بدقة عالية.

ومنذ عام 2014، تستخدم القوات المسلحة التركية وقيادة الدرك والإدارة العامة للأمن، طائرات من دون طيار طراز (TB2).كما جرى استخدام هذه الطائرات بشكل كبير خلال عمليات الجيش التركي الأخيرة ضد الإرهابيين في عفرين وشمالي العراق وحققت نجاحاً كبيراً.

وتسعى تركيا خلال السنوات الأخيرة وبشكل متسارع إلى تطوير قدراتها الدفاعية وزيادة الاعتماد على الصناعات الوطنية، حيث بات الجيش التركي يعتمد بشكل غير مسبوق على الصناعات الدفاعية الوطنية.