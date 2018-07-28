رئيس البرلمان التركي يعزي نظيره اليوناني بضحايا الحرائق

أرسل رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، لنظيره اليوناني نيكولاس فوتسيس، برقية تعزية في ضحايا الحرائق قرب العاصمة أثينا.

وقال يلدريم في رسالته، إنه تلقى بحزن عميق نبأ وقوع العديد من القتلى والجرحى في حرائق العاصمة اليونانية أثينا.

وأضاف: "أتمنى من صميم قلبي تضميد جراح المأساة التي وقعت، وأقدم باسمي وباسم أعضاء البرلمان التركي التعازي لذوي الضحايا المكلومين وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكد يلدريم على دعم تركيا للشعب اليوناني في هذا الوقت الصعب وتضامنها معه.

وقال مخاطبا نظيره اليوناني: "بهذه المناسبة أبلغ خالص التعازي لشخصكم الكريم ولأعضاء البرلمان والشعب اليوناني، وأقدم لكم خالص احترامي".

ووصل عدد ضحايا الحرائق في اليونان إلى 87 شخصًا، حسب ما أعلن عنه رئيس معهد الطب الشرعي في أثينا نيكوس كاراكوكيس، في تصريحات إعلامية الجمعة.

وتعد الحرائق التي اندلعت الإثنين واستمرت لأيام، واجتاحت مناطق ساحلية قرب العاصمة أثينا "الكارثة الأسوأ" من نوعها في البلاد منذ عقد.

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء، اليوناني، حدادًا وطنيا لمدة 3 أيام، على ضحايا الحرائق.

وسبق أن اجتاحت حرائق مناطق واسعة من جزيرة "إيفيا" جنوبي اليونان عام 2007، وأسفرت عن مصرع 77 شخصًا آنذاك.