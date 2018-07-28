ساحر تركي يعود لإسطنبول بعد إتمام علاجه من لدغة أفعى بمصر

عاد الساحر التركي الشهير ذو الأصول الإيرانية عارف غفور إلى مدينة إسطنبول، صباح اليوم السبت، عقب اتمامه العلاج من لدغة أفعى سامة في أحد المشافي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومنذ أيام يعالج الساحر عارف غفور، في أحد المشافي بمصر، للحصول على ترياق ينقذ حياته بعد أن لدغته أفعى أثناء تحضيره لاحتفال في مدينة أنطاليا التركية الأسبوع الماضي.

وكان غفور بحاجة إلى مصل (ترياق) موجود بمصر، ليواجه سم الأفعى.

وبناءاً على ذلك تدخلت الخارجية التركية لدى الجانب المصري لتجاوز عقبة التأشيرة التي تحتاج إلى وقت، وبالفعل تم نقل غفور لمستشفي القصر العيني بالقاهرة عقب موافقة الجانب المصري.

وفي وقت سابق، قال غفور إن أفعي لدغته في يديه اليمين، وبدأت تتفاقم حالته الصحية قبل أن تتدخل السلطات التركية لعلاجه بمصر، لافتاً إلى أن علاجه موجود في مصر فقط.

وتوجه غفور بالشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والخارجية والصحة التركيتين، والمسؤولون المصريين.

يذكر أن عارف غفور اشتهر بعروض السحر التي يقدمها في برنامج متلفز وحفلات بتركيا.