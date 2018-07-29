تركيا.. مصرع 5 وفقدان آخرين في غرق قارب لعناصر من تنظيم غولن

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وفُقد اثنان آخران، جراء غرق قارب مطاطي في بحر إيجة، يُعتقد أنه كان يحمل على متنه عناصر من منظمة "غولن" الإرهابية

وذكرت مصادر أمنية أن قاربًا مطاطيًّا كان يقل 16 شخصًا من الجنسية التركية غرق قبالة سواحل قضاء أيفالك بولاية باليكسير بينما كان ركابه يحاولون التوجه إلى جزيرة ميديللي اليونانية بطريقة غير قانونية.

وتمكنت طواقم خفر السواحل، التي كانت تجري دورية في المنطقة، من إنقاذ تسعة من ركاب القارب.

وبناء على إفادة الناجين بوجود 16 شخصًا على متن القارب نفذ خفر السواحل عملية بحث أسفرت عن انتشال جثث 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، بينما يستمر البحث عن مفقودين اثنين.

وقال قائمقام قضاء أيفالك، كوكهان كوركولو أرصلان إن القارب غرق في بحر إيجة قبالة سواحل القضاء، بينما كان ركابه يحاولون الوصول إلى جزيرة ميديللي اليونانية بطريقة غير قانونية

وأوضح كوركولو أرصلان أن من المعتقد انتماء المجموعة إلى منظمة غولن الإرهابية، بينهم اثنان من مهربي البشر.